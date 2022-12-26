رفع أكثر من 1.6 مليون متر مكعب من تجمعات مياه #الأمطار في #جدة

أسفرت الجهود الميدانية لأمانة محافظة جدة في مواجهة الحالة المطرية التي هطلت الأسبوع الماضي عن سحب وتصريف أكثر من 1.6 مليون متر مكعب من تجمعات المياه في الطرق والشوارع الرئيسة والداخلية بمشاركة أكثر من 3.333 فرداً و 1.953 معدة وآلية.

وبينت الأمانة، أن إجمالي ردود الصهاريج المستخدمة تجاوز الـ 31 ألف ردٍ والتي أسهمت في رفع قرابة الـ 853 ألف متراً مكعباً من المياه، فيما قدرت مياه الأمطار التي تم تصريفها عبر الشبكة والمحطات القائمة 819 ألف متر مكعب، فضلاً عن الكميات التي استوعبتها الشبكات عبر المصبات الأخرى.

وباشرت الأمانة، معالجة الأضرار الناجمة عن الحالة المطرية حيث رصدت تضرر أكثر من 100 شجرة ونخلة و 16 عمود إنارة و 140 متراً طولياً من الهبوطات الأرضية، بجانب تلفيات متفرقة في بعض المواقع.

وكانت فرق العمل التابعة لأمانة جدة قد باشرت خطة الاستعدادات لموسم الأمطار والتي تم توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركزاً للإسناد، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة بعد صدور تنبهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث.

يذكر أن الأمانة، رفعت مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة محافظة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، ضمن عدد من مشاريع المرحلة الحالية في أنحاء المحافظة والتي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.