ضبط 1170 مخالفة على المنشآت التجارية في #الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين، 4150 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في الأسواق والمراكز التجارية، ومنافذ البيع، أسفرت عن تحرير 1170 مخالفة على المنشآت التجارية.

كما نفّذت الأمانة حملة نظافة عامة في كافة مدن ومحافظات المنطقة ورفع 45.990 متراً مكعباً من الأنقاض مجهولة المصدر، و34.627 طناً من النفايات.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية، استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت التجارية للتثبت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ومبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودعت أمانة الشرقية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية يتم تجاوزها، بالتواصل مع مركز البلاغات الموحد 940 لمعالجتها.