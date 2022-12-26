شاهد بالفيديو… #الضباب يكسو #جبال_السودة في منظر خلاب وساحر

انتشرت أمواج من الضباب فوق سفوح جبال السودة الشهيرة جنوب السعودية، في منظر خلاب وساحر.

وعكست مشاهد الضباب التي نقلتها عدسة قناة «الإخبارية»، الطبيعة الخلابة التي تعيشها المنطقة الأعلى ارتفاعا في السعودية، وتكسو جبالها أشجار العرعر الكثيفة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة طقس اليوم، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، والجوف وتبوك، مشدداً على أنه لا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار إلى استمرار توقعه بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق: حائل، والقصيم، والرياض، والشرقية.

كما أنه لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.