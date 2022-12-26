الكرملين: مباحثات “روسية – صينية” لـ شراكة غير محدودة

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ، قبل نهاية العام، حسبما قالت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الإثنين، لكنها لم تذكر تفاصيل عن موعد هذه المحادثات.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله: إن الجانبين سيعلنان التفاصيل في الوقت المناسب.

وأعلن بوتين وشي عن شراكة "بلا حدود" بين البلدين عندما زار الزعيم الروسي بكين في فبراير شباط قبل ثلاثة أسابيع من غزوه لأوكرانيا.

ومع إدانة الدول الغربية للحرب الروسية في أوكرانيا وفرضها عقوبات على الاقتصاد الروسي، اكتسبت الشراكة مع الصين أهمية أكبر بالنسبة لبوتين على الرغم من أنه أقر في سبتمبر أيلول بوجود "أسئلة ومخاوف" لدى الصين إزاء الوضع في أوكرانيا.