شؤون_الحرمين تطلق حساب #وفادة للعناية بضيوف الرحمن

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حساب «وفادة» للعناية بضيوف الرحمن وخدمات المستفيدين.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد شدد خلال جولة تفقدية في المسجد الحرام، على الارتقاء بمنظومة الخدمات.

ونبه الشيخ «السديس» إلى ضرورة الجد والاجتهاد في الأعمال المناطة بهم، والالتزام بأدائها على أكمل وجه، لتطوير منظومة العمل بالحرمين الشريفين، وخدمة لقاصدي المسجد الحرام، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر الميامين حفظهم الله ورعاهم.

وفي الختام، دعا بأن يبارك في الجهود وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله- خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.