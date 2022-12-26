استطلاع رأي يعزز من فرص #زيدان في تولي تدريب #البرازيل

عزز استطلاع رأي أجرته أحد الشركات البرازيلية، من فرص تولي الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق، القيادة الفنية للسامبا خلفًا لتيتي

كان تيتي قد أعلن رحيله عن تدريب منتخب البرازيل، بعد وداع بطولة كأس العالم 2022 من دور الـ 16 أمام كرواتيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال.

كشفت شركة "Datafolha" المتخصصة في إستطلاع الرأي، عن تراجع نسبة رفض جماهير البرازيل لفكرة تولي مدرب أجنبي القيادة الفنية للسيلساو إلى 48%، بدلا من 55% في يوليو الماضي.

وأضافت، إن نسبة المؤيدين لإستقدام مدرب أجنبي لمنتخب البرازيل، بلغت 41%، بزيادة 11 درجة عما كانت عليه في استطلاع يوليو، فيما لم يبد 6% اهتماما بالقضية، و5% لم تعرف إجاباتهم