المملكة تستهدف استثمارات مشتركة مع #اليابان بـ 3.3 تريليون دولار

قال خالد الفالح وزير الاستثمار، إن الشركات اليابانية تعمل بشكل جيد في مختلف القطاعات بالسعودية، مبينا أن هنالك 99 شركة يابانية تستثمر في المملكة.

وأوضح خلال كلمته في المنتدى السعودي الياباني، أن الاستثمار بين البلدين أقل مما يطمح إليه بالنظر إلى حجم الاستثمارات الذي تستهدفه المملكة بـ 3.3 تريليون دولار بحلول 2030.

وبين أن البلدين يركزان على عدة قطاعات من ضمنها الطاقة إذ يعتزم البلدان التعاون المشترك من خلال تحول الطاقة، مبينا أن العلاقة الاستثمارية على مدى العقود السبعة الماضية ركزت على النفط والبتروكيماويات ويتم اليوم التركيز على الطاقات الجديدة.

وأضاف أن التركيز الثاني بالنسبة للمملكة هو التصنيع، حيث هناك 4 مجالات على الأقل للتعاون بين السعودية واليابان تشمل المعادن، والصناعات البحرية، والبتروكيماويات، وصناعة السيارات وبشكل عام التصنيع المتقدم، ومرونة سلسلة التوريد العالمية.

وأشار إلى أن المملكة لديها ميزة تنافسية بسبب موقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الأولية، والمبادرة العالمية لسلاسل الإمداد.

وذكر أن صناعة السيارات تستهدف أكثر من 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030، وهناك الآن شركتان من أصل ثلاث شركات جاهزة بالفعل للانطلاق، مبينا أن المملكة تعتزم توفير 500 ألف سيارة سنويا كحد أدنى، مما يدل على وجود إمكانات هائلة للشركات اليابانية للاستثمار في المملكة.

وأشار إلى أن السعودية تهدف إلى أن تصبح مركزا رئيسيا للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول 2030 بمحتوى يمكن تصديره في المنطقة وعلى مستوى العالم.