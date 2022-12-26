الهلال يتفوق على #النصر تاريخيًا فى ديربي الرياض بدوري روشن

يستضيف نادى النصر، نظيره الهلال، فى ديربي العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الإثنين، فى قمة مواجهات الجولة العاشرة لمنافسات الدوري السعودي للموسم الجاري 2022-2023

ويحتضن ملعب مرسول بارك، قمة الجولة العاشرة من الدوري السعودي، والتي تجمع بين النصر والهلال في ديربي الرياض، فى تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحسم ديربي الرياض الصراع على صدارة الدوري السعودي، حيث يحتل نادي النصر المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، استطاع تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

بينما يحتل نادي الهلال المركز الثالث برصيد 20 نقطة بنفس عدد المباريات 9 لقاءت حيث استطاع الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة.

وتقابل الهلال والنصر فى 28 مباراة في دوري المحترفين منذُ انطلاقته موسم 2008-2009 ، انتصر الهلال بـ 14 مباراة مقابل 9 انتصارات للنصر وحضر التعادل في 5 مباريات

وكانت نتيجة آخر مواجهتين جمعت الفريقين فاز النصر بنتيجة 2-0 سجلت عن طريق فينسنت أبوبكر وآندرسون تاليسيكا، وانتصر الهلال برباعية نظيفه سجلت عن طريق ماثيو بيريرا وسالم الدوسري "هدفين" وأوديون إيجالو.