البورصات_الخليجية تغلق على انخفاض مع تواضع أحجام التداول

اختتمت أغلب البورصات الخليجية تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مع تواضع أحجام التداول في غياب المستثمرين الأجانب بسبب عطلة عيد الميلاد.

وهبط المؤشر السعودي 0.1 بالمئة مع نزول سهم رتال للتطوير العمراني 0.6 بالمئة، فيما ارتفع سهم شركة العرض المتقن 6.2 بالمئة بعد أن وقعت اتفاقا استراتيجيا مع هواوي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة، لينهي خسائره التي استمرت ثلاث جلسات، مدعوما بارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 1.3 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 3.9 بالمئة، بعد أن قالت إنها تدرس مقترحا للاستحواذ على محفظة التأمين الخاصة بشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، التي صعدت أسهمها 2.3 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة مع هبوط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 بالمئة.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق القطرية 1.2 بالمئة مع هبوط معظم الأسهم المدرجة بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 2.4 بالمئة.

