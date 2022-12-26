أردوغان: أدعو للسعودية بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادتها الحكيمة

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى، بحضور رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، الدكتور مصطفى شنطوب.

ورحب الرئيس التركي برئيس مجلس الشورى، مشدداً على عمق العلاقات بين البلدين، ومتطلعًا لزيادة العمل الذي يساعد في تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وحمّل رئيس جمهورية تركيا تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ودعواته للمملكة وشعبها بتحقيق المزيد من التطور والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

وشدد «آل الشيخ» على عزم مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير على تعزيز ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط، والارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى أعلى المستويات.

وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.