النصر يحجز أماكن إقامة #كريستيانو_رونالدو ومستشاريه واللاعب يخضع لفحص طبي

قرر مسؤولو نادي النصر ، إجراء فحص طبي على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق، تمهيدا للتوقيع معه بشكل رسمي، خلال شهر يناير المقبل.

وقالت شبكة (CBS) إن نادي النصر قرر إجراء فحص طبي شامل لكريستيانو رونالدو، خلال سعي النصر لحسم الصفقة بشكل رسمي خلال الميركاتو المقبل.

وأوضحت الشبكة أن النصر يثق في التعاقد مع كريستيانو رونالدو للدرجة التي جعلت النادي يحجز أماكن إقامة الدون ومستشاريه، على أمل إتمام الصفقة في الوقت المناسب خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن كريستيانو رونالدو سيحصل على 75 مليون دولار سنويا، نظير انتقاله إلى صفوف النصر ، خلال فترة الانتقالات المقبلة بعدما فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد، على هامش الحوار القوي الذي انتقد من خلاله إدارة النادي الإنجليزي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق.