الشباب ينهار أمام #الفتح برباعية في #دوري_روشن

خطف نادي الفتح فوزا مستحقا من ضيفه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن.

وسجل أهداف الفتح سفيان بن دبكة فى الدقيقة 41 من ضربة جزاء، ثم أضاف ماجد كنبه الهدف الثانى فى الدقيقة 51، وأكمل أيمن الخليف الثلاثية فى الدقيقة 55 من عمر المباراة، ثم اختتم مراد باتنا الرباعية فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع 97 من ضربة جزاء.

بينما أحرز هدف الشباب الوحيد مهاجمه سانتي مينا فى الدقيقة 49من عمر الشوط الثانى والمباراة .

وبهذه النتيجة قفز الفتح إلى المركز الثامن فى ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وخسر في مثلها .

فيما بقى الشباب فى المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل في لقاء وخسارة فى مثله حيث فشل فى اعتلاء صدارة دوري روشن والتقدم على منافسه النصر ولو مؤقتا قبل ديربي الرياض.