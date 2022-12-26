توتنهام يحافظ على سلسلة “بوكسينج داي” بـ”ريمونتادا” مثيرة أمام #برينتفورد

حافظ توتنهام هوتسبير على سلسلته بعدم الخسارة في جولة "بوكسينج داي"، عندما عاد من بعيد ليحقق التعادل بنتيجة 2-2 مع مضيفه برينتفورد على ملعب "جريفين بارك" مساء اليوم الإثنين في افتتاح الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويملك توتنهام ثاني أطول سلسلة من عدم الخسارة في "بوكسينج داي" في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد أستون فيلا، الذي لم يخسر في 20 مباراة متتالية في الفترة من 1890 حتى 1913.

وعادت منافسات الدوري الإنجليزي بعد توقف 43 يومًا بسبب إقامة كأس العالم في قطر.وتأخر توتنهام بهدفين سجلهما برينتفورد في الدقيقتين 15 و54 عن طريق فيتالي جانيلت وإيفان توني على الترتيب.لكن السبيرز أدرك التعادل بثنائية حملت توقيع هاري كين، وإيميل هويبيرج في الدقيقتين 65 و71 على التوالي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع.وواصل برينتفورد مفاجآته ونتائجه الإيجابية، بعدما كان هزم مانشستر سيتي، حامل اللقب، في آخر جولة قبل التوقف بسبب كأس العالم.