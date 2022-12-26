بعد صورتها بدون غطاء الرأس.. هل خلعت زوجة #محمد_صلاح الحجاب؟

انتشرت صورة لماجي صادق، زوجة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجيلزي، وهي بدون الحجاب، ما أثار تساؤلاً حول إذا ما كانت قد خلعت الحجاب أم لا.

لكن بتتبع حقيقة هذه الصورة يتضح أنها «مفبركة»، وتم إجراء تعديلات عليها بأحد برامج تعديل الصور، وأن زوجة «صلاح» لم تظهر في أي صورة بدون حجاب الرأس.

بدأت الواقعة بنشر «صلاح» صورة مع زوجته وابنتيه، أمس، وخلفهم شجرة عيد الميلاد، وظهرت «ماجي» بغطاء رأس أسود اللون، وهو ما تم تعديله إلى خصلات شعر، ونشره على العديد من الصفحات النسوية في مصر.

وكان أول ما نشر الصورة، صفحة على «فيسبوك» تدعى «ثورة المرأة»، وعلقت عليها قائلة: «زوجة محمد صلاح بشعرها الطبيعي اللي ربنا خلقها بيه، بعد نهاية صلاحية التخدير العقلي، وإدراكها إنها مش عورة».