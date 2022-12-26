تصويت دولي: السعودية في المركز 85 بين «أفضل 95 مطبخ في العالم»

وضع موقع «Taste Atlas» البلغاري المهتم بالغذاء قائمة لـ«أفضل 95 مطبخ في العالم لعام 2022»، ضمت 8 دول عربية.

وجاء المطبخ الإيطالي في المرتبة الأولى على مستوى العالم، ثم اليونان وإسبانيا في المرتبتين الثانية والثالثة، يليها المطبخ الياباني في المركز الرابع، ثم الهندي خامساً.

وتضمنت القائمة 8 دول عربية، تصدرتها الجزائر في المرتبة 37 عالمياً، تليها سوريا في المرتبة 37، ثم لبنان في المرتبة 40، وفلسطين في المرتبة 42، وتونس في المرتبة 48، ومصر في المرتبة 51، والسعودية في المرتبة 85، وأخيرا المغرب في المرتبة 94.

«Taste Atlas» موقع على الانترنت يصنف الطعام من جميع أنحاء العالم بناء على الرأي العام.

وتستند القائمة سلفة الذكر على تصويت القراء الذي جرى في عام 2022.