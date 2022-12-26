التشكيل الرسمي لكلاسيكو #الهلال و #النصر

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على النصر في ملعب مرسول بارك اليوم، الاثنين، في ديربي العاصمة، الرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي والتي تنطلق في السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وأتت اختيارات رامون دياز ضد النصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، الجحفلي، البريك.

في خط الوسط: غوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، وإيجالو.

ويأتي على مقاعد البدلاء كلًا من: محمد العويس، خليفة الدوسري، حمد اليامي، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، ماتيوس بيريرا، ديلغادو، صالح الشهري.

وتضمن تشكيل النصر ضد الهلال كلًا من:

في حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، الفارو، عبدالإله العامري، جيسلان كونان.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويز جوستافو، أيمن يحيى.

في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، سامي النعجي، فنسنت أبو بكر.

وفيما يجلس على مقاعد البدلاء كأوراق رابحة كلًا من: وليد عبدالله، محمد فتيل، عبدالمجيد الصليهم، بيتي مارتينيز، محمد مران، علي الحسن، ماجد قشيش، عبدالرحمن غريب، علي لاجامي.