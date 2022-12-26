القيادة تهنئ رئيس وزراء نيبال بمناسبة أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لـ بوشبا كمال دهال رئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لـ بوشبا كمال دهال رئيس الوزراء في جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبّر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.