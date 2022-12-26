الأمن العام يكشف عقوبة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة

كشف الأمن العام عن عقوبة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة.

يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال

بالعقوبات التالية:

- السجن مدة تصل إلى (15) سنة.

- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.

- التشهير.

وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وقال الأمن العام إن بلاغك عمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو من ينقلهم أو من يوفر لهم المأوى أو من يقدم لهم أي مساعدة واجب وطني.

وأشار إلى أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقمين:

911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.

999 في بقية مناطق المملكة.