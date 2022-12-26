تفاصيل 12 مشروعاً مهمة دشنها أمير حائل بحضور عدد من الوزراء

دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، عدداً من المشاريع في الطرق والنقل، وأيضاً عددا من المشاريع التعليمية منها 12 مشروعاً تعليمياً للبنين والبنات للمنطقة ومحافظاتها بتكلفة بلغت 56 مليون ريال وبطاقة استيعابية بأكثر من 5610 آلاف طالب وطالبة.

جاء ذلك بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، كما دشن في قصر أجا عددا من المشاريع تضمنت 20 مشروعاً لتجمع حائل الصحي من ضمنها مشاريع للخدمات الطبية والرعاية الصحية ، بلغت قيمتها 170 مليون ريال.

وتهدف المشروعات لتحسين الخدمات للمستفيدين والمرضى في المنطقة، وبلغت مشاريع تجمع حائل الصحي قرابة مليون ريال، كما دشن مشروعات أخرى في مستشفى الملك سلمان التخصصي، تضمنت المختبر التخصصي والآلي وبنك الدم وخدمة التشخيص الخلوي للأورام، وتدشين وحدة جراحة اليوم الواحد، كما دشن وحدة التنويم الخلوي.

وفي مستشفى الملك خالد دشن وحدة الطب النووي والأشعة التداخلية وغرف التنويم الخاصة بالمرضى النفسيين، وغرف استقبال الموقوفين ونزلاء السجون، وتطوير نظام الإطفاء، وتطوير سكن الممرضات، وتحلية الغسيل الكلوي، والمستودعات المضافة في المستشفى.

كما دشن في مستشفى الولادة والأطفال عددا من المشاريع المتعلقة بالرعاية بالأطفال والولادة، وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع 70 مليون ريال.

وفي جانب المواصلات والطرق دشن 6 مشاريع للطرق بتكلفة 279 مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع تقاطع طريق الملك فيصل مع الطريق الدائري، واستكمال تنفيذ الجزء المتبقي من طريق حائل - رفحاء ، بطول 15 كيلو متر، وأيضاً استكمال طريق حائل - حفر الباطن، معبرعلوي- بمسار على سكة حديد 14 كيلو ، وطريق حائل - بقعاء- طريق الجامعة ، وطريق الخطة ، والطرق الثانوية طريق الغزالة- الروضة ، بطول 10 كيلو، والعظيم بطريق 30 كيلو، والوهيبية وسميراء بطول 23 كيلو متر . وتعد هذه المشاريع ضمن مشاريع الطرق في المملكة في الترابط فيما بينها.