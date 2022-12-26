مؤتمر التخصصات الصحية السابع.. انطلاق أهم المؤتمرات الطلابية على مستوى الجامعات السعودية

تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، تقيم جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية مؤتمر التخصصات الصحية في نسخته السابعة والذي يمتد على مدى ثلاثة أيام من يوم الأحد الموافق 25 ديسمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022 م في المدن الجامعية الثلاث (الرياض – جدة – الأحساء)، وهو مؤتمر سنوي يستهدف بشكل أساسي طلاب وطالبات المجال الصحي من جميع التخصصات والسنوات الدراسية المختلفة، شاملاً ذلك طلّاب وطالبات الامتياز، والمهتمين بالبحث العلمي من طلاب الدراسات العليا.

وفي هذا السياق أشار عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور بدر بن علي المقبل إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على كل ما يثري طلاب المجال الصحي ويعزز مهاراتهم، إذ يحتوي هذا العام على أكثر من 133 محاضرة، و 118 ورشة عمل، و 14جلسة نقاش، ومايزيد عن 359 متحدث بالإضافة إلى أكثر من 607 ورقة بحثية يشارك في تحكيمها وتقييمها أكثر من 169 محكًم من مختلف الكليات والتخصصات، كما يستقطب ما يزيد عن الألف طالب وطالبة في الكليات الصحية من مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين بالمجال الصحي والعاملين فيه.

كما أكد الدكتور المقبل أن مؤتمر التخصصات الصحية يعد من أهم المؤتمرات الطلابية على مستوى الجامعات السعودية، وهو أول مؤتمر طلابي معتمد من هيئة التخصصات الصحية، بالإضافة إلى كونه منصة علمية يناقش من خلالها طلاب ومنسوبي التخصصات الصحية أعمالهم البحثية، كما تتاح لهم من خلالها أيضًا فرصة الحصول على معلومات وخبرات قيمة تخص تخصصاتهم ومساراتهم المستقبلية وذلك من خلال البرامج العلمية المتنوعة المقدمة من قِبل نخبة من الأطباء والخبراء في المجالات الطبية والميدان الصحي بشكل عام.

ويأتي مؤتمر التخصصات الصحية لهذا العام تحت عنوان ريادة الرعاية الصحية، حيث يهدف إلى تخفيف الأعباء الصحية بتفعيل الصحة الوقائية، بالإضافة إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة المجال الصحي إلى جانب الحفاظ على الاستدامة بتطوير الرعاية الصحية الشاملة، كما يشتمل المؤتمر في نسخته السابعة على معرض للأبحاث والمعرض العام لاستعراض أهم الأعمال البحثية والدراسات المرتبطة بهوية المؤتمر ومحاوره المتنوعة.