طقس الثلاثاء.. “#الأرصاد”:#أمطار رعدية وتساقط خفيف للثلوج على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

وأوضح المركز أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، يلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول على الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.