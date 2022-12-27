الحرارة ستصل إلى “الصفر”.. محلل #طقس: موجة برد على معظم مناطق المملكة بدءاً من اليوم وحتى الجمعة #عاجل

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، موجة برد شبه قوية على معظم مناطق المملكة تبدأ مساء اليوم الثلاثاء.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه بدءاً من مساء اليوم الثلاثاء متوقع تقدم موجة برد شبه قوية على معظم مناطق المملكة وهي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول فصل شتاء هذا العام.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تتراوح ما بين"0-3"المئوي على الشمالية، والوسطى مابين"2-7"درجات والشرقية والمدينة ونجران بين"12-8"ومكة وجدة مابين"13-17".

وأكد أن ذروة هذه الموجة هي أيام الأربعاء والخميس والجمعة.