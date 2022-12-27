ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 84 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في أنحاء الولايات المتحدة على اللوجيستيات وإنتاج المواد البترولية والنفط الصخري.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.9% إلى 84.65 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتا أو 1.1% إلى 80.41 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت 3.6% يوم الجمعة، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7%. وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر/تشرين الأول. وكانت الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.