استشاري يكشف حقيقة قدرة #المنتجات_المثلجة على تقوية #جهاز_المناعة عند الإصابة بـ”#الإنفلونزا”

كشف ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة ما يتردد حول تناول المنتجات المثلجة أثناء الإصابة بأعراض الإنفلونزا ، يقوي جهاز المناعة.

وأكد في رده على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أن ما يعتقده البعض في أن تناول المثلجات أثناء الإصابة بأعراض الإنفلونزا يرفع المناعة، معلومة خاطئة.

ووجه أحد المغردين سؤالا للتمر قال فيه: "في اعتقادات أن المريض بأعراض الإنفلونزا لو تناول شيئاً بارداً مثل الآيس كريم أو المثلجات ترفع المناعة، وتعطي قوة لتحمُّل البرد؛ هل هذا صحيح؟ أتمنى الرد فيه سريعاً"، حيث أوضح "النمر"؛ أن هذه المعلومة خاطئة وغير صحيحة.