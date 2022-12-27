الطائف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة عند 4 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء.

أدنى درجات الحرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة الطائف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 4 درجات مئوية ، فيما سجلت طريف والقريات 5 درجات مئوية.

وسجلت تبوك والباحة وحائل 6 درجات مئوية ، فيما سجلت سكاكا وعرعر والمجمعة وحفر الباطن وبريدة وتبوك 8 درجات مئوية ، وسجلت أبها والعلا ورفدا 9 درجات مئوية.

أمطار رعدية

وتوقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل والقصيم تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها.

تساقط الثلوج

وأوضح المركز أنه لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء من مرتفعات منطقة تبوك (علقان، الظهر، جبل اللوز) كذلك على الأطراف الشمالية من المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: