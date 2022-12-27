هل يُخطط “#البنتاجون” لاغتيال الرئيس”#بوتين”؟

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن أن تصريحات بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" حول توجيه "ضربة قطع الرأس" إلى الكرملين، المقصود بها تهديد بالتصفية الجسدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر لافروف في تصريح لوكالة "تاس" من أنه إذا قام شخص ما برعاية مثل هذه الأفكار فعليه أن يفكر ملياً في العواقب المحتملة لمثل هذه الخطط.

و قال وزير الخارجية الروسي "يبدو أنهم تخلوا تمامًا عن اللباقة، في إشارة إلى تصريحات لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس عندما أعلنت خلال المناظرة التي سبقت الانتخابات أنها مستعدة تماما لإصدار أمر بتوجيه ضربة نووية.