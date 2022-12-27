الذهب يرتفع مع تراجع #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

ارتفاع الذهب

وصعد الذهب 0.4 في المائة إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1811.90 دولار، وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المائة.

وارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، بعد أن أضعفت توقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" وتيرة رفع أسعار الفائدة من جاذبية الدولار.

سعر الفائدة الأمريكية

وخفض المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد 4 زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس لكل منهما، ومع ذلك، أشار رئيسه جيروم باول إلى أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

وتقلل الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب وتزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 في المائة إلى 23.92 دولار، وزاد البلاتين 0.4 في المائة إلى 1025.36 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1764.00 دولار.