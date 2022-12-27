التامينات_الاجتماعية تحدد 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين، وذلك ردًا على استفسارات المواطنين بشأن إمكانية حصولهم على مستحقاتهم أثناء استمرارهم بالعمل.

وجاء الرد عبر خدمة العناية بالعملاء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، حددت من خلالها 4 حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين بأربع حالات.

حالات الاستحقاق

1 - المنتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري وكانت مدة اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية أقل من سنة.

2 -من صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر وكانت مدة اشتراكه أقل من 120 شهرًا.

3 -المشتغل بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وفق الشروط المحددة لذلك.

4 -من أسقطت عنه الجنسية السعودية.