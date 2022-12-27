ملحق ثقافي : يوضح سبب اختيار تدريس #اللغة_الصينية في مناهجنا دون غيرها

قال المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، إن تدريس اللغة الصينية في مناهجنا جاء امتداداً للرؤية المباركة للمملكة العربية السعودية 2030 بالإضافة إلى كون اللغة الصينية تعد اللغة الثانية في أغلب البلدان العظمى مثل أمريكا وغيرها.

وجاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم بفرع هيئة الصحفيين السعوديين في الطائف.

وأوضح أن توجه تدريس طلابنا وطالباتنا للغة الصينية في المدارس هو هدف استراتيجي مدروس .

ويذكر أن الشريف كان ملحقا ثقافياً في جمهورية الصين الشعبية .

من جانب آخر أكد الشريف للمجتمع الطائفي، أن أبواب إدارته مشرعة لخدمتهم لتسهيل إجراءات ومعاملات المواطنين والمقيمين والمراجعين على حد سواء.

وأكد على تفعيل وترسيخ سياسة الباب المفتوح في إدارته وفقاً لتوجيهات ولاة الأمر حفظه الله وتوسيع نطاق التواصل بين المسؤولين والمواطنين، لإتاحة فرصة تفاعل حقيقية مع مطالبات المواطنين والمراجعين عن كثب من خلال طرح ملاحظاتهم وآرائهم، وكذلك تقديم النقد الهادف البناء وتقديم الملاحظات والمبادرات

ورحب بكل الشركات التي تؤدي إلى مزيداً من النهوض والرقي في التعليم أو في المحافظة ككل .