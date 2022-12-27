” #الموارد_البشرية”: التقييم الذاتي السنوي للمنشآت خلال أيام

شدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية "التقييم الذاتي" للمنشأة بشكل سنوي خلال شهر يناير من كل عام، لما له من دور مهم في مساعدة المنشآت على التعرف على امتثالها لأنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتصحيح الأخطاء ذاتياً، كما أنه متطلّب للاستفادة من خدمات الوزارة الإلكترونية.

وحثت الوزارة جميع المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة إلى التسجيل في برنامج "التقييم الذاتي" وإكمال التقييم إلكترونياً من خلال الرابط: https://ims.hrsd.gov.sa/.

وأكدت الوزارة أنه لن يترتب على المنشأة أي غرامات مالية في مرحلة التقييم الذاتي إذا لم تكن النتائج جيدة, حيث إن الهدف من مرحلة التقييم الذاتي أن تتعرّف المنشأة على نسبة امتثالها لأنظمة العمل ثمّ العمل على تصحيح الأخطاء والمخالفات ذاتياً.

يُذكر أن البرنامج يهدف إلى التأكد من سلامة تطبيق نظام العمل في تلك المنشآت وامتثالها من خلال حلقةٍ متكاملة تبدأ بالتقييم الذاتي للمنشأة والعمل على تصحيح أخطائها قبل الزيارات التفتيشية من قبل مراقبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددةً على وجوب إجابة المنشأة بمصداقية على جميع المعايير التي وضعها البرنامج، حيث جرى تبسيط مرحلة التقييم ضمن 8 معايير تشتمل على معايير متعلّقة بالمنشآت وعددها 4، وهنالك معايير متعلّقة بالعاملين وعددها 2، إضافةً إلى وجود معيارين متعلّقة بتوظيف بعض الفئات الخاصّة.