متوفى دماغياً في #عسير ينقذ حياة مريضة #فشل_كبدي حاد بالرياض

تمكّن فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام بصحة عسير من الإسهام في إنقاذ حياة مريضة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض -بفضل الله-، من خلال قيام المستشفى بالإبلاغ عن وجود حالة وفاة دماغية، بعد تشخيص الحالة كوفاة دماغية، حسب القرائن الدماغية، وتوثيقها وفق البروتوكول الوطني المعمول به في المملكة العربية السعودية، والحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً.

وتم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء؛ ليصل بعد ذلك فريق طبي متخصّص إلى منطقة عسير، بعد أن جرى تجهيز غرفة العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكلٍ آمن وسليم، واستغرقت عملية نقل الكبد قرابة 14 ساعة، مما أسهم -بفضل الله- في إنقاذ حياة المريضة التي كانت تعاني فشلاً كبدياً حاداً، وكانت تحت الرعاية الصحية الحرجة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وعلى القائمة العاجلة.