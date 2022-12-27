الحرب_ الروسية_الأوكرانية.. #موسكو: على #كييف تلبية مطالبنا أو سيفرضها الجيش

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف: إن كييف والغرب يسعيان لتدمير بلاده، وإنه على أوكرانيا تلبية مطالب موسكو، وإلا فسيفرضها الجيش الروسي – بحسب وصفه - ، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للتفاوض بشأن أوكرانيا.

ورفضت كييف وحلفاؤها الغربيون عرض بوتين عقد محادثات في ظل قصف القوات الروسية للمدن الأوكرانية بالصواريخ والقذائف واستمرار موسكو في مطالبة كييف بالاعتراف باحتلالها خُمس البلاد، وتقول كييف إنها ستقاتل إلى أن تنسحب روسيا.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن لافروف قوله: "يعلم العدو جيدا مقترحاتنا لنزع السلاح والقضاء على النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام وإزالة التهديدات النابعة من هناك لأمن روسيا، بما في ذلك أراضينا الجديدة".

وأضاف: "الأمر بسيط، نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي سيحسم الأمر".