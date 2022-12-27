«الزكاة والضريبة» تطلق مشروع «الموظف الرقمي» لتسريع إنجاز خدمات العملاء

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع تقنية التشغيل الآلي للعمليات «RPA»، بهدف «أتمتة» عملياتها التشغيلية، بما يضمن إنجاز خدمات العملاء في وقت قياسي، ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وتمثل التقنية الجديدة التي تعرف بـ«الموظف الرقمي»، نقلة نوعية للارتقاء بجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة لمكلفيها وعملائها، ضمن مبادراتها في تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وحلوله في جميع مجالات مهامها الزكوية والضريبة والجمركية.

وقال نائب المحافظ للتقنية في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المهندس حجر البدراني، إن الهيئة بدأت خطوات استخدام تقنية «RPA» لتنفيذ الأعمال اليدوية التقليدية لموظفي مركز العمليات الجمركية، مثل: الفرز، وإدخال البيانات، وتحديد الشحنات الموثوقة، ليتحول تركيز الموظفين على المهام التي تتطلب عمل إدراكي.

وأضاف: «التقنية المستخدمة تتسم بالعديد من المزايا، من أبرزها الاستغلال الأمثل للوقت، عبر إنجاز مجموعة من المهام في وقت واحد، وتقليل الخطأ البشري الذي قد يحدث عند إنجاز المهام، إضافة إلى إسهامها في رفع مستوى الإنتاجية عبر إتمام التشغيل الآلي للمهام خلال ثواني لتقديم خدمة أفضل للعملاء».

وواصل: «ميزات التقنية تبرز أيضًا في أتمتة الخدمات التي تستهلك وقت وجهد الموظفين، وتحريرهم من مهامهم التقليدية المتكررة؛ ما يتيح الاستفادة من طاقاتهم الكبيرة وإمكانياتهم في أعمال أخرى».

ويأتي إطلاق مشروع تقنية التشغيل الآلي للعمليات ضمن مواكبة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للتطور التقني الكبير الذي تشهده المملكة، بوصفها الدولة الأكثر تقدمًا من بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية.

وتُعد الهيئة شريكًا في التحول الرقمي الوطني كجزء من رؤية 2030، من خلال امتلاكها بنية تحتية رقمية قوية تُمكنها من مجابهة مختلف التحديات والاستجابة السريعة للظروف غير المتوقعة، واستطاعت التميز في خدماتها الرقمية المقدمة للمكلفين، من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية، ومنصة صوت العميل، ومنصة العقود الذكية، وموقع زكاتي، وبوابة التكامل، إضافة إلى تحقيقها تطورًا ملموسًا في خدماتها الإلكترونية من خلال تطبيق (ZATCA) للأجهزة الذكية.