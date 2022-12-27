مصر تعلن تصدير أول شحنة مشغولات ذهبية مُعفاة من رسم التثمين إلى #السعودية

أعلن هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إتمام أول شحنة تصديرية لمشغولات ذهبية مصرية إلى الأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين.

وأوضح «جيد» في بيان، اليوم، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أصدر قرارا بوضع استثناءات لإعفاء المشغولات الذهبية من هذا الرسم، الذي كان يقدر بواقع 1% من قيمة المشغولات الذهبية التي يتم تصديرها، ولطالما اعتبر عائقا أمام تصدير المشغولات الذهبية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: «شحنة المشغولات الذهبية التي سيتم تصديرها إلى السعودية من عيار21، وتم الاتفاق على تصديرها خلال فعاليات المعرض الدولي للذهب والمجوهرات (نبيو) في نسخته الثانية، الذي نظمته الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارات التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة، مطلع الشهر الجاري».