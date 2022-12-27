الطبيعي من مرة لـ3 في العام.. لماذا يُصاب البعض بـ #نزلات_البرد أكثر من غيرهم؟

كشف خبراء أن المعدل الطبيعي للإصابة بـ«نزلات البرد» هو 3 مرات في العام، لكن البعض يصابون بالمرض أكثر من ذلك مقارنة بغيرهم.

وفسر الخبراء الأسباب التي تؤدي إلى إصابة البعض أكثر من غيرهم بـ«نزلات البرد»، وأولها مستوى تعرض الشخص للفيروسات، وهو ما يحدده مدى الالتزام بإجراءات الوقاية من عدمه.

وأوضح الخبراء لموقع «توداي» أن البعض يميل إلى البقاء في المنزل وغسل أيديهم باستمرار، وبالتالي تكون فرص إصابة هؤلاء بالمرض أقل، مقارنة مع آخرين يحبون الاختلاط، أو يعملون في وظيفة تتطلب هذا الاختلاط.

كما أن عمرك عامل مهم عندما يتعلق بالأمر بإصابات الزكام المتكررة، فالأطفال الصغار في مرحلة ما قبل المدرسة معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروسات، لأنهم يكونون في أماكن مكتظة بأقرانهم، وهؤلاء كلهم لا يواظبون على غسل أيديهم، ومناعتهم ضعيفة، لذا من لديهم أطفال في هذه السن، يصابون بالزكام مراراً، لأن الأطفال ينقلون لهم العدوى.

وبعد أن تدخل مسببات الأمراض إلى جسدك، تكون الكرة في ملعب نظام المناعة الشخصية، الذي يحدد ما إذا كانت تُصاب أم لا، ويؤدي الاختلاف والعيوب الجينية بين الأشخاص دورا في تحديد إصابة الشخص من عدمه، وقوة تلك الإصابة.