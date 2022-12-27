صفقة #النصر المنتظرة.. تقارير إنجليزية ترصد أماكن إقامة #رونالدو فى السعودية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن الأماكن التى ينوى البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق العيش فيه حال الانتقال إلى النصر.

وتؤكد التقارير كريستيانو رونالدو من التوقيع مع النصر، مع الحديث عن حجز إدارة العالمى موعدا للكشف الطبى للنجم البرتغالى فى العاصمة السعودية الرياض.

وأكدت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير لها اليوم أن رونالدو سينتقل للعيش فى أحد الأحياء الفاخرة فى العاصمة السعودية الرياض، وهو حى المحمدية، الذى يضم مجموعة من المطاعم الفاخرة، بالإضافة إلى إمكانية أن ينتقل للعيش فى حى النخيل وهو حى مشهور بالمدارس الدولية.

وأضافت "من الأماكن التي قد ينتقل إليها الدون كذلك للعيش في أحد القصور هو حي للعائلات الأجنبية، تحرسه شرطة المطوعين، أو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أنه على الرغم من أن أماكن السكن المتاحة فى السعودية لكريستيانو رونالدو كى يعيش بها غير مزودة بكل المرافق الفاخرة التى تعود عليها الدون في القصور التي عاش بها سواء في إسبانيا أو إيطاليا أو إنجلترا، فإن اللاعب قد يلجأ لشراء أحد القصور المزودة بكل الخدمات الرياضية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت ديلى ميل صورا لأحد القصور، والموجود فى مكة، وتقدر قيمته بـ14 مليون يورو، ويتضمن 8 غرف نوم وحمام سباحة أولمبيا والعديد من المرافق الأخرى التى ستساعد الدون في تجهيز نفسه بدنياً وفنياً لدعم صفوف النصر.