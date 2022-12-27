«ستلاحظ فرقاً في يومك».. استشارية تنصح بتقنية «20-20-20» للحفاظ على العين (فيديو)

قدمت كبير الاستشاريين في طب وجراحة العيون، الدكتورة سلوى الهزاع، تقنية حياتية يمكن لأي شخص إتباعها للحفاظ على صحة العينين.

ونصحت د. «سلوى» خلال استضافتها في «نشرة النهار» على قناة «الإخبارية» بإتباع تقنية تطلق عليها «20-20-20»، مشيرة إلى أنها مفيدة جداً للعينين والصحة العامة ككل، وسيلاحظ الشخص فرقاً في أدائه اليومي حال نفذها.

وأوضحت أن هذه التقنية تنص على أنه «بعد 20 دقيقة ارح عينيك لمدة 20 ثانية، ثم مدها 20 قدماً للأمام (6 أمتار)».

وشددت على أن هذه التقنية ستحدث فرقاً واسعاً في أدائك اليومي، وعلى صحتك العامة.