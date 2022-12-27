للسيدات فقط.. عربة لتقديم خدمات السجل المدني لأهالي #الليث في هذا الموعد

تقدم الوحدات المتنقلة في إدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها لأهالي محافظة الليث والمراكز التابعة لها، ضمن مبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتتوافر العربة المتنقلة للمستفيدات الراغبات في الحصول على خدمات السجل المدني، مثل إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها أو بدل فاقد، بجوار مبنى الأحوال المدنية في الليث.

وتقدم العربة خدماتها للسيدات فقط، من الساعة 8 صباحاً حتى الـ2:30 مساءً، وذلك في الفترة من الأحد المقبل الموافق 1 يناير 2023 إلى الخميس الموافق 5 من نفس الشهر.