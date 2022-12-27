الاتحاد يحقق رقمًا خاصًا فى الدورى السعودى بعد الفوز على التعاون

حقق نادي الاتحاد د رقمًا خاصًا بالحفاظ على سجله خاليا من الهزائم بالدوري السعودي في الموسم الحالي، وذلك بعد فوزه الكبير على التعاون، بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الإثنين على ملعب "الجوهرة"، ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن نادي الاتحاد بات الفريق الوحيد الذي لم يتجرع الهزيمة حتى الآن في مبارياته التسع التي خاضها، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، في حين تلقَّى التعاون خسارته الثانية في المسابقة، بعد سقوطه أمام أبها 1ـ3 في حساب الجولة السابعة، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة من 10 مباريات.

وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد سجل الفوز الـ13 على التعاون، في المواجهة التاريخية الـ25 بينهما في الدوري السعودي.