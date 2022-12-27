مبابى يشعر بالخيانة فى #باريس_سان_جيرمان ويحدد 3 شروط للبقاء

يشعر كيليان مبابى نجم باريس سان جيرمان بالخيانة من قبل مسئولى النادى بعد تجديد عقده لمدة موسمين والبقاء داخل ملعب "حديقة الأمراء".

كان كيليان مبابى قريبًا من ارتداء قميص فريق ريال مدريد الصيف الماضى، لكن جدد عقده مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى يونيو 2025 بعد ضغوطات كبيرة من إدارة النادى العاصمى.

ذكر موقع "okdiario" الإسبانى، أن مبابى تلقى وعودًا صريحة من مسئولى باريس سان جيرمان لم يتم الوفاء بها حتى الآن، على رأسها رحيل النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، وضم البولندى روبرت ليفاندوفسكى قبل انتقاله إلى برشلونة، هذا بالإضافة إلى التأخر في سداد بعض المستحقات المالية المُتفق عليها من جانب إدارة النادي، وهو الأمر الذي أثار استياء مبابي وعائلته لدرجة أنهم يشعرون بالخيانة من جانب مسئولي باريس سان جيرمان.

وأكد الموقع أن كيليان مبابي حدد 3 شروط جديدة من أجل الاستمرار مع باريس سان جيرمان لفترة أطول مستقبًلا، على رأسها تعيين زين الدين زيدان مدربًا لنادى العاصمة الفرنسية بدلا من كريستوفر جالتييه.

أما الشرط الثانى الإطاحة بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وهو ما حاول فيه النادى لكن راتب لاعب السامبا حال دون ذلك.

وأخيرًا التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي في الصيف المقبل، بعد الفشل في ضم ليفاندوفسكي.