إلغاء آلاف #الرحلات_الجوية مع استمرار #الطقس_السيئ في #أمريكا

اضطرت شركات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إلغاء آلاف الرحلات، نظرًا للعاصفة الجوية القادمة من القطب الشمالي، وأخرى شتوية قوية يطلق عليها اسم "إليوت"، منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وجاءت شركة ساوث وست إيرلاينز على رأس شركات الطيران الأمريكية التي ألغت رحلاتها اليوم الثلاثاء في الوقت الذي تبذل شركات الطيران الاقتصادي قصارى جهدها لتجاوز طقس الشتاء القارس الذي أفسد خطط العطلات بالنسبة للكثيرين.

وانخفضت أسهم شركة ساوث وست إيرلاينز التي يقع مقرها في دالاس 3.4 بالمئة عند 34.90 دولار قبل بدء عمليات التداول بعد أن ألغت الشركة 2503 رحلات اعتبارا من الساعة 5.50 صباحا بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء و2474 رحلة أخرى كانت مقررة غدا الأربعاء، وفقا لموقع فلايت أوير لتتبع حركة الطائرات.