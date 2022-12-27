بقيادة #المملكة.. #بورصات_الخليج ترتفع بعد تخفيف قيود “#كورونا” في #الصين

تفوقت البورصة السعودية على نظرائها بمنطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت الصين مزيدا من تخفيف القيود المرتبطة بـ"كوفيد-19"، ما عزز التوقعات بتعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، أمس الإثنين: إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير، موضحةً أن الصين ستخفض أيضا مستوى تعاملها مع الجائحة إلى مستوى أقل صرامة إذ أصبح المرض أقل ضراوة وسيتحول تدرييا إلى مرض تنفسي اعتيادي.

وارتفع المؤشر السعودي 1.3 بالمئة بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي ربح 1.8 بالمئة وسهم أرامكو السعودية الذي زاد 1.9 بالمئة.

وسجل النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع إذ أنعش أحدث إجراء تتخذه الصين لتخفيف قيود كوفيد الآمال في تعافي الطلب على الوقود بينما استمدت الأسعار مزيدا من الدعم جراء خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة نتيجة عواصف شتوية.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.6 بالمئة، وانخفض المؤشر القطري 0.2 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية ببورصة مصر منخفضا 0.5 بالمئة تحت وطأة انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 1.8 بالمئة.