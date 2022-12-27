بوتين يطلب «خيار» من طفلة أوكرانية في #الكريسماس… ما القصة؟

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع طفلة في منطقة «زابوروجيا» الأوكرانية، توجهت إلى رؤية «منزل بابا نويل»، في إطار حملة خيرية روسية تسمى «شجرة الأمنيات».

وسأل «بوتين» الفتاة التي تدعى «ألكسندرا تيتارينكو» عما إذا كانت تحب «منزل بابا نويل» أم لا، وكيف يعاملونها، قائلا لها: «ساشا (الاسم المصغر لألكسندرا)، انقلي تحياتي لوالدك ووالدتك».

ومازح الرئيس الروسي الطفلة قائلا: «هل سترسلين لي أيضا هدية؟ أعلم أنكم هناك تزرعون الخيار والطماطم.. هل سترسلين إليّ خيارا؟».

وأضاف: «نعم، أتوقع هدايا رأس السنة منك أيضا، حسناً؟»، وفق ما نشرته «روسيا اليوم».

وأُطلقت حملة «شجرة الأمنيات» منذ 4 أعوام، ويشارك فيها أي شخص يود تقديم هدايا للأيتام أو الأطفال أو المسنين المصابين بأمراض خطيرة، وتعلق لاصقات على شجرة عيد الميلاد في كل منطقة، وتتم تلبية أمنيات بعض الأطفال.