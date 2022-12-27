سفير بريطانيا يزور #مهرجان_الإبل ويدعو جميع السياح في العالم لزيارة المملكة

قال سفير بريطانيا لدى المملكة، نيل كرومبتون، إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة، التي تُقام حالياً تحت شعار: «همة طويق»، يعزز الموروث الثقافي للمملكة في مجال الإبل.

وأضاف السفير البريطاني خلال زيارته للمهرجان، اليوم: «قرأت كثيرًا عن أهمية الإبل في الثقافة العربية، سواء من ناحية الثقافة أو الاقتصاد، وأدهشني ما شاهدته من تنظيم رائع في المهرجان، وهذا الحضور اللافت من قِبَل المشجعين لمنافسات الإبل».

واصل: «أدعو جميع السياح عمومًا والبريطانيين خاصة إلى زيارة المملكة والحضور لمهرجان الإبل؛ للتعرف على هذا الإرث الثقافي الكبير».

وشملت زيارة السفير جولة في الأجنحة المشاركة في المهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات جل الصفر والشعل.