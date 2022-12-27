وثقت آخر لحظاتها بفيديو.. أمريكية تموت وسط #الثلوج

توفيت شابة أمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، في عاصفة ثلجية غير مسبوقة ببافلو بولاية نيويورك، بعدما أرسلت لعائلتها مقطع فيديو وهي عالقة في سيارتها وسط الثلوج، حيث كانت " أنديل تايلور" تقود سيارتها من مكان العمل إلى المنزل.

وتقطعت السبل بسيارتها في الثلج، وظلّت محاصرة داخل مركبتها لمدة 18 ساعة تقريبا، وسط عاصفة قوية وأجواء شديدة البرودة، ما دفعها لتصوير مقطعي فيديو، الأول مساء حيث غطى الثلج الزجاج الأمامي لسيارتها، بينما أظهر الفيديو المرسل قرابة منتصف الليل الثلوج الكثيفة في المكان الذي علقت مركبتها فيه، حسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقالت قالت شقيقة تايلور "شونيكا": إن الراحلة أخبرتها بأنها كانت "خائفة"، وفقدت العائلة أي اتصال مع تايلور بعد منتصف الليل، حيث عثر عليها لاحقا بعد ساعات وهي ميتة في سيارتها، لتصبح واحدة من بين الضحايا الـ28 الذين توفوا بسبب الطقس السيئ في المدينة الغربية بولاية نيويورك التي ضربتها العاصفة "إيليوت".