رقم قياسي.. «الحاكمة» الأولى لـ7 أعوام متتالية في «شوط الشعل» ضمن #مهرجان_الإبل

حققت الفردية «الحاكمة» رقمًا قياسيًا بخطفها اللقب السابع في مسابقات الفردي بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد.

واستعرضت فردية الشعل «حاكمة سمارات»، التي تعود ملكيتها لـ«حامد بن سعود بن سمار العتيبي»، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التحكيم النهائي لشوط «فردي جل الشعل» والجمهور في المدرجات، قبل أن تعلن إدارة المهرجان تتويجها بالمركز الأول.

وجاءت في المركز الثاني الفردية «عرفا الشعل» لمالكها «مهنا إبراهيم العنزي»، فيما حصل على المركز الثالث المواطن «بدر داخل العتيبي» بالفردية «سلطانة الشعل».

وحلت في المركز الرابع «فاطمة» للمواطن «مطلق صقر السهلي»، وجاء في المركز الخامس الكويتي «عبدالله علي الرشيدي» بالفردية «حراقة الشعل».