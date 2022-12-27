أمريكا تحت حصار #العاصفة_الثلجية.. اللصوص يقتحمون المتاجر والمنازل

شهدت مناطق أمريكية حالة فوضى عارمة، حيث استغل لصوص الأوضاع الاستثنائية في اقتحام المتاجر وسرقة البضائع، في ظل عاصفة ثلجية مدمرة وغير مسبوقة.

وفي مدينة بوفالو قام لصوص بتدمير واجهات المحلات واقتحموا المتاجر المهجورة وسرقوا البضائع وسط عاصفة ثلجية تاريخية تسببت في تساقط الثلوج على ارتفاع ستة أقدام في مدينة نيويورك.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لصوصًا يستغلون الفوضى ويتجولون على أكوام من الجليد للوصول إلى واجهات المتاجر المهجورة مثل سلسلة متاجر "دولار جنرال" وسرقة أشياء منها.

كما أظهرت لقطات أيضًا الرفوف والبضائع المتناثرة على الأرض، وقام السكان بتصوير بعض اللصوص أثناء دخولهم المتجر وغادروا ومعهم مجموعة من الأشياء، مثل المناشف الورقية وورق التواليت.

ولم يكتف اللصوص بالسرقة، بل قامت امرأة بنشر بث مباشر على "فيسبوك" لها هي وصديقاتها وهن يستولين على أشياء من المتجر، كما تم تصوير لصوص آخرين وهم يسرقون أجهزة التلفزيون من المتاجر.

بالإضافة لذلك، التقطت الكاميرات لقطات لرجل يكسر زجاج باب متجر لبيع المشروبات الكحولية ويسرق بضائع بقيمة 500 دولار.

وعلى إثر أعمال الفوضى، اعتقلت الشرطة بعض اللصوص خارج متجر "دولار جنرال". وتحقق السلطات الأمريكية في التقارير المنتشرة عن أعمال النهب المنتشرة على نطاق واسع.