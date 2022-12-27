حالة مطرية تؤدي لجريان السيول بمعظم مناطق #المملكة بداية من الخميس #عاجل

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها للمواطنين بشأن حالة الطقس مشيرا إلى أن الحالة المطرية سوف تكون متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول بمعظم مناطق #المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، إن الحالة المطرية تبدأ مساء الخميس المقبل وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2023م مصحوبة بتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

ويبدأ تأثير الحالة مساء الخميس المقبل وتزداد شدتها يومي الجمعة والسبت بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مع جريان السيول على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.