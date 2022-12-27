جمعية الطقس تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء في المملكة 

كشف الدكتور عبدالله المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، عن موعد نهاية فصل الشتاء في المملكة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينتهي في آخر شهر يناير المقبل.

وقال نائب رئيس جمعية الطقس خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية": "هناك حالة مطرية متوقعة على معظم مناطق المملكة سوف تبدأ الخميس القادم وتستمر لسبعة أيام".

وأضاف المسند أن هطول الأمطار يعمل على تدفئة الجو، والخطورة الكبرى تكمن في الهواء الجاف، مشيرا إلى أن مقولة "السنة الدافية جافية" هي مقولة غير صحيحة علمياً.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس إلى أنه قد تأتي عواصف ثلجية على السعودية في يناير، موضحا أن اليوم درجة الحرارة في "جبل اللوز" سجلت 17 تحت الصفر محسوسة.

وتابع المسند: "غير متوقع أن تسجل درجة الحرارة "صفر" في الرياض خلال العشرة الأيام القادمة".