اليوم.. إدراج وتداول أسهم ” #لوبريف” في #السوق_السعودي

يبدأ اليوم الأربعاء إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"، في السوق الرئيسية "تاسي".

وذكرت تداول السعودية أنه سيم إدراج لوبريف برمز تداول 2223 وبالرمز الدولي SA15M1HH2NH5، على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30 في المائة مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10 في المائة.

وأبانت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10 في المائة، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

ويبلغ رأس مال شركة "لوبريف"، الحالي 1687.5 مليون ريال، مقسم إلى 168.75 مليون سهم، وتتمثل أنشطتها في صنع المنتجات النفطية المكررة، واللدائن والمطاط التركيبي وفي أشكالها الأولية، ومنتجات كيميائية أخرى غير المصنفة في موضع آخر، وبيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة.